Пекин, , 10:39 — REGNUM Продажи электромобилей в Китае продолжили рост с января по октябрь 2019 года в годовом исчислении в связи даже несмотря на растущее давление, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего Китай продал 947 тыс. электромобилей за первые десять месяцев 2019 года, что на 10,1% больше, чем годом ранее, в то время как производство снизилось на 11,7% до 983 тыс. единиц, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей.

В более широком плане, автомобильный сектор Китая переживал общий рост продаж автомобилей за первые 10 месяцев года падение продаж на 9,7%, сократив, однако падение на 0,6 процентных пункта за период с января по сентябрь.