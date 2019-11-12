Владивосток, , 10:40 — REGNUM К Приморью приближается очередной циклон, который принесёт осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.

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В среду, 13 ноября, в южной части Приморья начнутся дожди. Во Владивостоке и на большей территории края пройдут осадки в виде дождя, на севере — со снегом, местами сильные с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее.

В ночь на 14 ноября циклон выйдет к северо-восточному побережью края, дождь перейдёт в мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на востоке края и в центральных районах. Здесь местами количество выпавшего снега достигнет от 7 до 19 см за 12 часов и менее.

Как сообщало ИА REGNUM, бурятские медведи из-за аномально тёплой осени отказываются ложиться в спячку, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций с человеком.