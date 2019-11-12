Махачкала, , 10:39 — REGNUM Автомобильную газозаправочную станцию (АГЭС) демонтировали в микрорайоне «1000 мелочей» в городе Махачкале. Она препятствовала финальному этапу строительства новой дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе администрации города.

Новая автомагистраль расположилась вдоль железной дороги от проспекта Гамидова до проспекта имама Шамиля. Она призвана разгрузить основные транспортные артерии в Ленинском районе столицы Дагестана.

Отмечается, что владельца автозаправки ранее неоднократно предупреждали о необходимости самостоятельно снести объект. Однако обращение властей не было исполнено, в связи с чем станцию демонтировали специалисты отдела капитального строительства управления архитектуры и градостроительства мэрии города.

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