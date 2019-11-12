Челябинск, , 10:33 — REGNUM В Челябинской области перед судом предстанут четверо членов преступной группы, обвиняемых в похищении и убийстве мужчины и женщины. Преступление произошло в июле 2007 года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что они заподозрили причастность похищенных к исчезновению их общего знакомого. Обвиняемые отвезли похищенных в Еткульский район и удерживали там несколько часов. А затем обоих убили, спрятали трупы в лесополосе, а машину одного из потерпевших «Тойота РАВ-4"угнали.

Останки женщины нашли в мае 2018 года. Останки мужчины пока не найдены. Дело будет рассматривать облсуд. Обвиняемым грозит до пожизненного заключения.