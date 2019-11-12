Сан-Франциско, США, , 12:50 — REGNUM Приключенческая игра WATTAM выйдет на PS4 и PC (Epic Games Store) 17 декабря 2019 года. Об этом 11 ноября сообщалось в ролике на YouTube-канале компании Annapurna Interactive.

В WATTAM игроки будут управлять странным существом по имени Мэр. Ему предстоит отправиться в путешествие и найти своих старых друзей, разбросанных по всему миру.

Напомним, созданием WATTAM занимается американская компания Funomena. Геймдизайнер проекта — японский разработчик Кейта Такахаши.

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