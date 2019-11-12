Москва, , 10:34 — REGNUM Советского и российского режиссера, снявшего фильмы «Завтра была война» и «Мастер и Маргарита», Юрия Кару поздравил с 65-летием премьер-министр России Дмитрий Медведев. Текст поздравительной телеграммы опубликовали на сайте правительства 12 ноября.

«В своём творчестве Вы обращаетесь к самым острым и неоднозначным темам истории и современности, к великим литературным произведениям, к сложнейшим философским вопросам», — говорится в телеграмме.

В поздравлении отмечается, что фильмы режиссера ценят как в России, так и за рубежом, а также подчеркивается вклад юбиляра в воспитание новых кинематографистов.

Юрий Кара в качестве режиссера снял 12 фильмов и несколько выпусков детского киножурнала «Ералаш». Он также известен тем, что в 2014 году призвал в ответ на антироссийские санкции запретить прокат фильмов из США в российских кинотеатрах.