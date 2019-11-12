Калуга, , 11:56 — REGNUM Причинами падения рождаемости в России может быть состояние здоровья граждан, соотношение числа женщин и мужчин (с явной нехваткой последних), а также отсутствие в некоторых семьях стабильной занятости и достойной зарплаты. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС, кандидатом исторических наук Наталья Щербакова.

«Молодые люди просто боятся, да и не хотят брать на себя ответственность, связанную с рождением ребёнка. С другой стороны, ради карьеры в успешных компаниях мы готовы на все. Сколько детей могло родиться, если бы не пресловутая и подчас сомнительная карьера? Я знаю семью, где отец и мать, оба клерки, возвращаются домой со службы вечером, после 21:00, а единственный ребёнок находится на попечении бабушки, и больше детей эта пара не планирует», — сказала Наталья Щербакова.

Впрочем, демографическая ситуация в России отнюдь не безнадежна. Государство действительно делает немало в этом плане. Это меры поддержки семей с детьми, — достаточно вспомнить материнский капитал, льготную ипотеку, бесплатное ЭКО по ОМС — можно считать более или менее успешными. Но на сегодняшний день государство не может обеспечить экономической стабильности, и это главная проблема.

«Пока этого нет, на мой взгляд, следует помогать тем, кто впервые хочет стать родителями. На сегодняшний день решиться на первого ребенка труднее, чем на второго, потому что за первого не дают материнского капитала. Главным образом, речь о молодых людях, у которых небольшой доход и нет сбережений», — считает преподаватель вуза из Калуги.

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