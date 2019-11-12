Калуга, 12 ноября 2019, 11:56 — REGNUM Причинами падения рождаемости в России может быть состояние здоровья граждан, соотношение числа женщин и мужчин (с явной нехваткой последних), а также отсутствие в некоторых семьях стабильной занятости и достойной зарплаты. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС, кандидатом исторических наук Наталья Щербакова.
Впрочем, демографическая ситуация в России отнюдь не безнадежна. Государство действительно делает немало в этом плане. Это меры поддержки семей с детьми, — достаточно вспомнить материнский капитал, льготную ипотеку, бесплатное ЭКО по ОМС — можно считать более или менее успешными. Но на сегодняшний день государство не может обеспечить экономической стабильности, и это главная проблема.
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