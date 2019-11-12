Новосибирск, , 10:25 — REGNUM В Новосибирской области с января по июнь 2019 года впервые в жизни был установлен диагноз злокачественного новообразования для 6,8 тыс человек (за весь 2018 год таких было 11,4 тыс. человек), сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на региональный Минздрав. В первом полугодии от онкологии скончались 2 891 новосибирцев, в 2018 году — 5,87 тыс. человек.

Самый распространенный тип рака в регионе — меланома и другие новообразования кожи (в 14,3% случаев, за полгода диагностировано 970 случаев). На втором месте — рак кишечника (11,6%). На третьем месте — «женская» онкология, рак молочной железы (каждый десятый диагноз). Распространены в области также онкология трахей, бронхов и легких.

Реже всего в регионе диагностируют рак губы, глотки, костей и суставных хрящей. Ежегодный прирост по заболеваемости раком составляет 1−3%.