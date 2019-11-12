Орск, Оренбургская область, , 10:25 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области наложен арест на имущество поликлиники «Цена Качество». Стоимость арестованного имущества составила 3 млн рублей, сообщает orsk.ru.

По данным информресурса, на исполнении в отделе судебных приставов Советского района города находится 36 исполнительных производств в отношении частной поликлиники: по оплате труда — на 1 млн рублей, остальное — по фактам задолженности по налогам перед юридическими и физическими лицами.

Как сообщает orenday.ru, в октябре 2019 года поликлиника закрылась. При этом сотрудникам причины не объяснили и не выплатили причитающиеся деньги за отработанное время. Трудовые книжки остались у работодателя. Оказавшиеся на улице и без средств к существованию медики обратились в правоохранительные органы. Суд обязал погасить задолженность по зарплате и выплатить работникам в общей сложности 1,2 млн рублей.