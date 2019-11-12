Ростов-на-Дону, , 10:19 — REGNUM В Ростовской области заработала горячая линия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Операторы колл-центра принимают звонки от населения в круглосуточном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Жалобу можно оставить, позвонив в диспетчерскую службу минЖКХ Ростовской области, а также по телефонам круглосуточных горячих линий, работающих в муниципалитетах. В настоящее время во всех городах и районах Донского региона действуют штабы по организации работы системы обращения с ТКО.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области пока не действует ни одного мусороперерабатывающего завода. Сроки завершения строительства первого из восьми комплексов постоянно переносятся.

Читайте ранее в этом сюжете: Мусорную реформу на Дону пытаются дискредитировать — ростовский губернатор