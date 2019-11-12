Москва, , 10:17 — REGNUM Больше всего чаевых жители России оставляют официантам в кафе, барах и ресторанах. В ходе опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru, об этом сказали 38% опрошенных.

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На втором месте — таксисты. Их поощряет почти каждый пятый (19%). На третьем месте — работники на АЗС и на автомойке (8%). Курьерам дают «на чай» 3%, работникам отеля — 2%. Не оставляют чаевых 18% опрошеных.

Самые большие чаевые граждане оставляют в отелях — в среднем 250 руб. (в 2016 году 303 руб.), в ресторанах — 215 руб. Самые маленькие чаевые — в такси (75 руб.) и на заправках (55 руб.).

Опроса проведен 7—8 ноября 2019 года в 334 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России на отдыхе больше всего не любят платить за лежаки на пляже.

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