Омск, , 10:13 — REGNUM Прокуратура Центрального округа города Омска в судебном порядке потребовала обратить в доход Российской Федерации дорогостоящий автомобиль, приобретенный бывшим полицейским на неподтверждённые доходы. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в прокуратуре Омской области.

Соответствующему требованию предшествовала прокурорская проверка. Установлено, что в 2017 году сотрудник дежурной части территориального отдела полиции УМВД России по городу Омску и его супруга приобрели автомобиль BMW 520D XDrive 2017 года выпуска. При этом сумма покупки превышала их доходы за три предшествующих года.

Автомобиль зарегистрировали на супругу полицейского.

В справке, содержащей сведения о доходах и расходах, не было информации об источниках получения средств, за счёт которых совершалась сделка. Не было информации и о самой сделке.

В ходе проверки экс-сотрудник полиции не предоставил сведения о происхождении указанных доходов. В результате прокурор направил в Первомайский районный суд Омска исковое заявление с требованием обратить автомобиль, приобретённый на неподтверждённые доходы, в доход Российской Федерации.

Суд запретил производить регистрационные действия в отношении спорного автомобиля. Исковое заявление прокуратуры рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года стало известно, что в Красноярском крае с депутата Ачинского горсовета через суд взыскали 3,4 млн рублей и изъяли квартиру в Сочи, оформленную на его супругу.

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