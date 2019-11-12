Пермь, , 10:11 — REGNUM В Перми 11 ноября прошел обильный ледяной дождь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета, переохлажденный дождь стал самым сильным для столицы региона за последние годы.

Ледяной дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу, в городе должно было выпасть не более 1 мм осадков в виде переохлажденного дождя, а выпало 5 мм, что привело к образованию сильнейшей гололедицы. В Перми потеплело только к вечеру, поэтому гололед сохранялся длительное время.

Стоит отметить, что в ближайшие дни сохранятся либо отрицательные температуры воздуха, либо на уровне ноля градусов по Цельсию. 13 ноября ожидается снегопад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми продолжают вести борьбу с гололедом. Вторые сутки на обработку уходит сотни тонн противогололедных материалов. Между тем, часть горожан считает, что из-за создавшихся условий необходимо было объявлять чрезвычайное положение. Служба скорой помощи сообщает о возросшем количестве вызовов по поводу уличных травм.

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