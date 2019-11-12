Варшава, , 12:28 — REGNUM Хоррор-игра Carrion выйдет на консоли Xbox One в 2020 году. Об этом представители компании Devolver Digital сообщили в ролике на своём YouTube-канале 11 ноября.

Точная дата релиза игры на Xbox One пока не сообщается. До этого проект был доступен только для обладателей персональных компьютеров.

Напомним, в Carrion игроки управляют чудовищем, состоящим из множества щупалец. По сюжету игры, оно выбирается из секретной исследовательской лаборатории, по пути питаясь учёными и охранниками.

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