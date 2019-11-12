Копенгаген, , 10:46 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя высылку датского гражданина, обвиняемого в терроризме, из Турции, заявила, что такие элементы в Дании нежелательны. Об этом глава датского правительства написала в социальной сети Facebook.

«Вам не рады. Если у вас двойное гражданство, вы можете лишиться датского, поскольку мы приняли соответствующий закон. Наши органы обвинения при любых обстоятельствах поднимут вопрос о вашем задержании и обвинении», — написала Метте Фредериксен в обращении к датским боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Премьер-министр подчеркнула, что Дания предпочла бы, чтобы боевиков судили в тех странах, где они совершали преступления. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Ранее Турция выслала 28-летнего датского гражданина, которого сразу задержали по прибытии в аэропорт Копенгагена.