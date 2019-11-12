Якутск, , 10:11 — REGNUM Анна Цветкова, которой отец оставил письмо с поздравлением с днём рождения на горе Муус Хайа в Якутии в 1990 году, объявилась после поисков в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии на вершине хребта нашли послание отца для дочери из 1990 года

Женщина позвонила в редакцию «Фонтанки». По словам Анны, это послание — поздравление от отца Юрия Цветкова с её восьмилетием.

Отец серьёзно занимался туризмом и часто ходил в горы, прокладывал маршруты, поэтому не всегда удавалось отмечать дни рождения детей в кругу семьи. Вот и в 1990 году он был в походе и таким образом поздравил дочь.

«Раньше я думала, такое бывает только в кино, но нет — чудеса случаются и в реальной жизни! И хоть тебя уже и нет 10 лет с нами — спасибо, папа», — сказала Анна Цветкова.

Она живёт в Санкт-Петербурге, а о письме ей рассказал сын знакомого её отца, который был в то время в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на самой вершине горы Муус-Хайа альпинисты нашли письмо, которое там пролежало почти 30 лет. Общественность и СМИ подключились к поискам, и адресат был найден.