Пермь, , 10:00 — REGNUM В Перми продолжают бороться гололедом. Вследствие ледяного дождя и перепада температур воздуха город превратился в сплошной каток. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, ночью 12 ноября в работах про противогололедной обработке задействовали 195 единиц техники, в ручной обработке — 242 дорожных рабочих. В течение дня тотальная обработка тротуаров продолжится — на улицах будет работать 306 человек.

За сутки использовано 858 тонн противогололедных материалов. Сложные метеоусловия прогнозируют до конца недели (17 ноября).

В горадминистрации рекомендуют населению быть аккуратным на улицах, а автомобилистам — более внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, пешеходам — одеваться по погоде, носить подходящую обувь.

Между тем, ряд горожан считает, что еще ранним утром 11 ноября властям следовало бы объявить режим ЧС: отменить занятия в детских садах и школах; установить скоростной режим движения всего транспорта в населенных пунктах в пределах 30−40 км/час; вывести на работу всех полицейских на крупные перекрёстки, к больницам — чтобы они помогали переводить стариков через скользкие места тротуаров и лестницы; запретить продажу алкоголя.

«Ну кто-то должен был взять на себя ответственность и объявить чрезвычайное положение. Как минимум, дети должны были остаться дома. Больницы переполнены. У меня у близких друзей бабушка прямо у школы ногу сломала. Теперь большая беда в семье. Чем дело закончится, никто не знает. Ведь было же ночью уже всё очевидно. К чему все эти оповещения от МЧС, если в нужную минуту так происходит?», — оставил запись пользователь соцсети.

Служба скорой помощи Перми и Пермского района сообщает о росте количества вызовов по поводу уличных травм.

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