Среднебелая, , 10:06 — REGNUM Общеобразовательной школе села Среднебелая Амурской области присвоено имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Альберта Слюсаря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Торжественная церемония присвоения имени учебному заведению началась с открытия памятной доски знаменитого выпускника школы. Памятная доска размещена на входе в школу. На неё нанесено изображение генерал-лейтенанта Альберта Слюсаря, его фамилия, имя и отчество, звезда Героя Советского Союза и годы жизни.

Альберт Слюсарь после окончания ДВОКУ был направлен для прохождения службы в воздушно-десантные войска, где он прошёл путь от командира взвода до начальника Рязанского воздушно-десантного училища. Во время войны в Афганистане, командуя 103-й гвардейской дивизией, провёл более 40 успешных войсковых операций, за что был представлен к званию Героя Советского Союза. После ухода с военной службы в 1995 году вел общественную работу. Скончался 11 ноября 2017 года после тяжелой болезни. Похоронен на Аллее почётных захоронений Скорбященского кладбища Рязани.

Почетное право открыть памятную доску было предоставлено племяннице Альберта Слюсаря, которая прибыла на мероприятие из Рязани.

Как сообщало ИА REGNUM, герою-комиссару тульского рабочего полка, оборонявшего город во время войны Григорию Агееву открыт памятник в Туле.