Улан-Удэ, , 09:46 — REGNUM В Бурятии против гриппа на 5 ноября привито 51,5% местных жителей или почти 506,4 тыс. человек. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Таким образом, прививочная кампания здесь близка к завершению. Всего в регион поступило около 508,8 тыс. доз вакцины, из которых 312,8 тыс. предназначено для иммунизации детей.

«Заболеваемость ОРВИ в республике на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано», — заключили в управлении.

Напомним, в соседней Туве вакцинация завершилась в конце октября. Как сообщало ИА REGNUM, всего вакцинировано 101,6% от планируемого числа людей, т. е. кампания завершена с перевыполнением плана.

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