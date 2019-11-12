Воронеж, , 09:45 — REGNUM Первый доплеровский метеорологический радиолокатор (ДМРЛ-С) будет установлен в Воронежской области, ввод его в эксплуатацию назначен на январь 2020 года. Вопрос обсуждался 11 ноября на еженедельном рабочем совещании в правительстве области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Строительство локатора проводится в рамках федеральной целевой программы, подобные радиолокаторы уже работают в соседних Орловской, Брянской, Белгородской, Тамбовской, Курской областях.

Ввод в строй первого доплеровского метеорологического радиолокатора намечен на январь 2020 года, рассказал начальник Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков. Высота объекта составит 42 метра, антенна будет укрыта шаром диаметром шесть метров. Объект будет установлен на одном из холмов в селе Костенки Хохольского района. Радиус зоны радиолокационного обзора составляет 250 км и 20 км в высоту.

Радиолокатор позволит точнее прогнозировать погоду в регионе — он с высокой точностью фиксирует опасные метеоявления — град, грозы, шквальные усиления ветра, смерчи, интенсивный дождь и снег. Полученные данные будут передаваться в МЧС, а также выводиться на специальный сайт в свободном доступе.

На совещании Александр Сушков обратился к главе региона с просьбой помочь в предоставлении служебного помещения для размещения аппаратуры и дежурной смены по обслуживанию локатора на территории Гидрометцентра возможность разместить новых сотрудников и оборудование отсутствует. Губернатор Александр Гусев поручил руководителю департамента имущественных и земельных отношений Сергею Юсупову заняться решением этого вопроса.