Волгоград, , 09:51 — REGNUM Удалить опухоль за 25 тысяч рублей предложили жительнице Волгограда, матери семерых детей в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере. После вмешательства страховой компании выяснилось, что, во-первых, подобная операция должна проводиться бесплатно, а во-вторых, рака у женщины нет.

Как рассказала журналистам многодетная мать, она прошла обследование у эндокринолога в поликлинике № 28 Дзержинского района Волгограда — врач обнаружил узлы в щитовидной железе. С результатами УЗИ женщину отправили в онкоцентр для биопсии, после которой медики сообщили пациентке, что требуется срочное хирургическое вмешательство, опухоль может пустить корни, операция стоит 25 тысяч рублей. Женщина позвонила в свою страховую компанию для консультации. Специалисты пояснили, что любые онкологические заболевания или пограничные состояния лечатся бесплатным оперативным путём.

«Я в шоке. После журналистского запроса мне снова перезвонили из страховой компании и сообщили, что они связались с заместителем главврача онкодиспансера, которая сказала, что это я не правильно поняла свой диагноз. Что, подняв все мои анализы, она увидела, что показаний к операции в онкоцентре у меня вообще нет, и именно поэтому мне предложили провести операцию на платной основе. А в любом другом хирургическом отделении мне могут провести эту операцию по полису», — рассказала пациентка.

Официальная реакция областного комитета здравоохранения пока не известна. По словам одного из волгоградских онкологов, подобная ситуация могла возникнуть из-за плана проведения платных операций. Доброкачественные опухоли удаляют бесплатно в любой хирургии, а в онкодиспансере субсидируются только операции, связанные с онкологией, все остальные делаются на платной основе, о чём не предупредили женщину, сообщает информационное агентство «СоцИнформБюро».