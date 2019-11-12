Волгоград, 12 ноября 2019, 09:51 — REGNUM Удалить опухоль за 25 тысяч рублей предложили жительнице Волгограда, матери семерых детей в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере. После вмешательства страховой компании выяснилось, что, во-первых, подобная операция должна проводиться бесплатно, а во-вторых, рака у женщины нет.
Как рассказала журналистам многодетная мать, она прошла обследование у эндокринолога в поликлинике № 28 Дзержинского района Волгограда — врач обнаружил узлы в щитовидной железе. С результатами УЗИ женщину отправили в онкоцентр для биопсии, после которой медики сообщили пациентке, что требуется срочное хирургическое вмешательство, опухоль может пустить корни, операция стоит 25 тысяч рублей. Женщина позвонила в свою страховую компанию для консультации. Специалисты пояснили, что любые онкологические заболевания или пограничные состояния лечатся бесплатным оперативным путём.
Официальная реакция областного комитета здравоохранения пока не известна. По словам одного из волгоградских онкологов, подобная ситуация могла возникнуть из-за плана проведения платных операций. Доброкачественные опухоли удаляют бесплатно в любой хирургии, а в онкодиспансере субсидируются только операции, связанные с онкологией, все остальные делаются на платной основе, о чём не предупредили женщину, сообщает информационное агентство «СоцИнформБюро».