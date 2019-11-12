Уфа, , 10:21 — REGNUM Прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики (Минтруд). Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, проверка работы министерства была проведена после трансляции на одном из телеканалов сюжета о том, что в Башкирии существует проблема доступа в свои жилые помещения инвалидов-колясочников.

В ходе проверки представители прокуратуры установили, что сотрудники министерства в течение трех лет организовывали работу в этом направлении не надлежащим образом. В прокуратуре считают, что министерство не контролировало формирование специальных комиссий, которые бы обследовали жилье инвалидов. Кроме этого, сотрудники министерства затягивали сроки проведения проверки необходимости реконструкции либо капитального ремонта домов для приспособления квартир инвалидом под их потребности. Также не было обеспечено нормативно-правовое регулирование некоторых вопросов.

Сотрудники прокуратуры также установили, что акты обследований жилых помещений 15-ти инвалидов, которые поступили в министерство, находились там без рассмотрения на протяжении от двух до восьми месяцев. При этом в некоторых случаях акты без веских на то причин возвращались в муниципальные комиссии.

В результате прокуратура Башкирии внесла в адрес республиканского правительства представление, по результатам рассмотрения которого министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики разработало необходимые документы.

Отмечается, что три чиновника были привлечены к дисциплинарной ответственности. Полное устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.