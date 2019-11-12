Москва, 12 ноября 2019, 09:06 — REGNUM Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») сомневается в эффективности создания базы кибербуллеров.
«Создадим реестр кибербуллинга, чтобы подвергнуть кибебуллеров кибербуллингу», — отреагировала Поклонская на предложение депутата Госдумы.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать в России базу кибербуллеров, «чтобы туда заносить людей, которые этим занимаются». Базу он предлагает сделать открытой для комментариев. Это, по мнению парламентария, более жесткое наказание для кибербуллеров, чем штрафы.