Самара, , 09:07 — REGNUM В Самаре скончалась почетный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения Маргарита Ивановна Дериенко. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, Маргарита Дериенко ушла из жизни 11 ноября на 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Отмечается, что Маргарита Ивановна является основоположником школы гастроэнтерологов Самарской области. Всю свою жизнь она посвятила медицине.

Прощание состоится в большом конференц-зале СОКБ им. В.Д. Середавина 13 ноября.