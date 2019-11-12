Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2019 года зафиксировано 8 143 пожара (по состоянию на 11 ноября). В них погибли 122 человека, в том числе семь детей. Травмированы 145 человек, среди которых 18 — дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, за ноябрь количество погибших увеличилось в шесть раз, количество травмированных — в пять раз. Двойной рост отмечен по количеству пожаров в жилых домах и квартирах.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской области — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы полковника внутренней службы Андрея Щербины, это вызывает серьезные опасения и тревогу, учитывая, что впереди морозы и новогодние праздники, а в регионе уже негативная динамика по увеличению количества пожаров и негативных последствий от них.

Основными причинами пожаров в жилом секторе остаются нарушение правил устройства и эксплуатации печного и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

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