Якутск, , 08:53 — REGNUM Профилактические прививки против гриппа сделали более 495 тыс. жителей Якутии, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре республики.

Читайте также: Путин личным примером призвал чиновников сделать прививку от гриппа

По данным специалистов, 495 тыс. прошедших вакцинацию от гриппа — это 51,4% общего населения Якутии и 100% от плана.

«На 11 ноября показатели заболеваемости находятся ниже уровня эпидемических порогов», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин сказал, что он уже сделал прививку от гриппа, и на заседании правительства спросил у чиновников, как они прошли прививочную кампанию.