Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве в 2020 году начнётся капитальный ремонт городских поликлиник. На первом этапе планируется отремонтировать 50 поликлиник, построенных более 50 лет назад, сообщается на сайте градоначальника.

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После капремонта поликлиники станут более комфортнее как для пациентов, так и для врачей. В каждом филиале будут принимать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях — специалисты пяти узких направлений.

Всего в течение трех лет в Москве капитально отремонтируют 135 зданий городских поликлиник. В более современных зданиях будет выполнен косметический ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, у взрослых и детских поликлиник Москвы появится единый стиль. Интерьеры всех столичных поликлиник должны обновиться к 2023 году.

Подробности: Число посещений поликлиник Москвы достигает 100 млн в год — Собянин