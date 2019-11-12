Якутск, , 08:43 — REGNUM Несмотря на относительно высокие показатели по сравнению с другими регионами, рождаемость в Якутии также падает. Об этом рассказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии Научно-исследовательского института региональной экономики Севера СВФУ Светлана Сукнева.

По её словам, рождаемость сокращается по очередности появления детей в семьях. Снижается доля первых рождений, при этом рождения третьих и последующих детей сохраняются на относительно высоком уровне.

«Происходит откладывание рождений первых детей за счет более позднего вступления в брак и создания семьи. По данным переписи населения, если в 1989 году 26% мужчин и 16% женщин к возрасту 25−29 лет никогда не состояли в браке, то в 2010 году — 38% мужчин и 25% женщин Якутии», — подчеркнула доктор экономических наук.

Ситуацию несколько выправляет активная миграция в Якутск сельских жителей, которые переносят в город сельскую модель репродуктивного поведения. Однако в системе жизненных ценностей молодёжи семья всё же не стоит на первом месте, отметила Светлана Сукнева.

Напомним, в республике у многодетных семей есть определённые льготы, к примеру, на получение бесплатного земельного участка. Однако, как сообщало ИА REGNUM, фактически эта мера не работает из-за отсутствия свободной земли.

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