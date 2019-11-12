Кизляр, Дагестан, , 08:41 — REGNUM По подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержаны двое жителей Дагестана. Полицейские изъяли у них газовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, и несколько охотничьих карабинов, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники полка ППСП по городу Кизляру 9 ноября во время патрулирования улиц остановили автомобиль LADA Priora, который ехал без регистрационных знаков. В салоне находились двое 23-летних местных жителей.

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В ходе досмотра у пассажира изъяли переделанный для стрельбы боевыми патронами газовый пистолет с магазином, снаряженным одним патроном. Кроме того, в салоне машины стражи порядка обнаружили три охотничьих карабина без соответствующих документов и более 80 патронов.

Для выяснения обстоятельств молодых людей доставили в отдел. Против них возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей или боеприпасов. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Видео погони и задержания ранее также попало и в социальные сети. Пользователи рассказали, что подозреваемые были участниками свадебного кортежа и стреляли в воздух. Очевидцы вызвали полицию, однако молодые люди не остановились. Тогда стражи порядка бросились в погоню за нарушителями.

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