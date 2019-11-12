Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Компания Google занимается сбором медицинских данных в лечебных учреждениях в 21 штате Соединённых Штатов. Причём делает это тайно от пациентов и медицинского персонала. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Информация, которую собирает компания, включает полную историю болезни с именами пациентов и датами рождения, диагнозы, результаты лабораторных исследований, сведения о госпитализации. Отмечается, что доступ к сведениям о пациентах имеют по меньшей мере 150 сотрудников Google.

Уточняется, что сбор данных ведётся в рамках проекта под условным названием «Соловей» (Project Nightingale), запущенного корпорацией свыше года назад в сотрудничестве с медицинской организацией Ascension, которая владеет более чем 2,6 тыс. больниц и других медучреждений.

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В компании заявили, что подобными действиями они не нарушают закон, а данные пациентов тщательно охраняются

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная правозащитная организация Privacy International пришла к выводу, что приложения для мобильных телефонов на тематику здоровья могут делиться самой интимной информацией о пользователе с компанией Facebook. Так, благодаря приложениям Facebook может знать о человеке всё: интересы, маршруты поездок, любимые блюда, семейное положение.

Утверждается, что эта информация необходима, чтобы продвигать нужную рекламу конкретным пользователям. А те, кто пользуются приложениями для здоровья, рискуют передать ещё более чувствительную информацию.