Оренбург, , 08:31 — REGNUM В Оренбургской области сотрудники ГУ МЧС столкнулись с проблемой, когда предлагают населению установить на безвозмездной основе пожарные извещатели, сообщили корреспондент ИА REGNUM в региональном ведомстве.

Пожарные извещатели предлагают в рамках акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку». Ее участниками становятся многодетные семьи, инвалиды, одинокие пенсионеры, злоупотребляющие алкоголем граждане.

«Мы столкнулись с проблемой, что, когда людям предлагают установить автономные дымовые пожарные извещатели, они от них отказываются по причине того, что считают, что за ними государство пытается наблюдать и контролировать их личную жизнь, вмешиваться в их уклад», — сказал заместитель начальника Главного управления МЧС по Оренбургской области Андрей Щербина.

Он подчеркнул, что опасения напрасны, и такие утверждения не соответствуют истине. 90% гибели людей на пожарах происходит, когда люди спят. В отдельных случаях пожару предшествует обильное возлияние алкогольных напитков и, как следствие, нарушение правил пожарной безопасности в жилье. Извещатель сработает, когда пожар еще в начальной стадии, разбудит человека и позволит спастись.

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