Якутск, , 08:40 — REGNUM В Якутии ищут автора трогательной записки, которую туристы обнаружили на горе Муус-Хайа в республике. Письмо было написано 29 лет назад отцом для дочери, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Записку на тетрадном листе в клеточку оставил для своей дочери Анны Цветковой отец, подробностей о нём нет.

«Свое восхождение на г. Мус Хая посвящаю Дню Рождения своей дочери Цветковой Ани. Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья, и быть может ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы. Просьба записку не сжигать», — такое послание обнаружено на самой вершине горы Муус-Хайа, датированное 09.08.1990 года (орфография и пунктуация сохранены).

Под письмом стоит подпись автора и слово «Ленинград», видимо, альпинист был родом оттуда. В соцсетях объявлен поиск Анны Цветковой.

Как сообщало ИА REGNUM, в метрической книге крестника Николая Гоголя сотрудники государственного архива Москвы обнаружили неизвестный автограф русского классика.