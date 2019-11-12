Красноярск, , 08:23 — REGNUM Аномально холодная погода — ниже нормы на 10−12°C — надвигается на Красноярский край. Об этом 11 ноября сообщает Гидрометцентр РФ.

Понижение температуры наблюдается не только в Красноярском крае, но и по всей территории Западной и Восточной Сибири, полярного Урала и побережья Баренцева моря.

На севере Красноярского края 12−14 ноября ночью местами ожидаются морозы — 38 °С…-45 °С, при дневной температуре воздуха — 25°С…-30 °С (местами до — 38 °С).

В центральных и южных районах Красноярского края самыми холодными будут 15−16 ноября. Ночью — 24 °С…-29 °С, днём — 16°С…-21 °С.

В южных районах Красноярского края 13 ноября ожидается сильный снег.

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