Красноярск, , 08:18 — REGNUM Прививки от гриппа по состоянию на 8 ноября 2019 года получил 1 076 801 житель Красноярского края — 39,6% от населения региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в краевом управлении Роспотребнадзора.

В том числе привиты 300 164 ребёнка. Продолжается сезонная иммунизация против гриппа вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс».

По данным специалистов, сейчас в крае регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и сообщил об этом на совещании с членами правительства РФ. Путин также поинтересовался, кто из сотрудников администрации президента и правительства привился от гриппа. Оказалось, что, кроме самого президента, прививку сделали три человека. И председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в этот список не вошёл.

Читайте также: Путин личным примером призвал чиновников сделать прививку от гриппа