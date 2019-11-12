Баргузинский район, Бурятия, , 08:18 — REGNUM В Баргузинском заповеднике Бурятии медведи не хотят уходить в зимнюю спячку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения «Заповедное Подлеморье» по итогам очередного рейда.

«Из-за аномально тёплой осени, днём температура поднималась до 8−10 тепла, не могут залечь в берлоги медведи, которые ещё бодрствуют и жируют в кедровниках, где в этом году был урожай ореха», — отметили в учреждении.

Специалистам облегчил работу выпавший снег, который позволяет видеть следы какой-либо деятельности. Отмечается при этом, что нарушений режима охраны заповедника нет.

Напомним, во многих регионах южной Сибири осень оказалась рекордно тёплой. Как сообщало ИА REGNUM, из-за этого на Алтае, к примеру, в конце октября зацвели цветы — температура днём поднималась до 19 градусов тепла.

Читайте также: Из-за рекордно тёплой погоды на Алтае расцвели цветы