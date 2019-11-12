Амстердам, , 08:17 — REGNUM На прошлой неделе в Бельгии и Голландии задержано шесть мужчин, которые подозреваются в том, что они причастны к финансированию терроризма. Подозревамеые, среди которых три выходца из Голландии, предположительно в 2013 и 2014 гг. передали денежные средства боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции и Сирии. Об этом 11 ноября сообщила голландская прокуратура.

Согласно данным прокуратуры, деньги собирались через посредство специального фонда под видом помощи жертвам военных действий. В общей сложности было собрано около 200.000 евро, из которых 130.000 евро были переданы представителям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Остальная часть собранных средств пошла на финансирование поездок в Турцию и Сирию. кроме того, один из подозреваемых, возможно, часть средств перевёл в другой фонд. Поэтому он подозревается и в присвоении денег.

Расследование по этому делу было начато весной 2018 г. на основании информации, предоставленной Национальной службой разведки и безопасности. В ходе расследования произведены обыски в 11 квартирах в Бельгии и Голландии.