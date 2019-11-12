Москва, , 08:16 — REGNUM В Москве 12 ноября ожидается до 7 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью уходящего на восток североатлантического циклона, куда будут прорываться отдельные массивы кучево-дождевых туч и более прохладный воздух», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную погоду с прояснениями, до обеда возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в Москве поднимется не выше 7 градусов тепла, в Подмосковье — 8 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 9 м/с.