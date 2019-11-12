Оренбург, , 08:16 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области пожар в жилом доме, на котором погибли пять человек, мог произойти по двум причинам, сообщили корреспондент ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Вероятными причинами названы неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования. Эти версии сейчас и рассматриваются.

В ведомстве отметили, что семья, проживающая в доме, относилась к группе риска и находилась учете в органах местного самоуправления. В октябре 2019 года жителям дома предлагали автономный дымовой пожарный извещатель, но был получен отказ.

Как ранее сообщало РЕ, в ночь на 11 ноября в Жилгородке Оренбургского района крупный пожар унес жизни пяти человек. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, на момент ЧП в доме находились четверо мужчин, они употребляли алкоголь. Во время возгорания помощь находившейся внутри дома компании пытался оказать прохожий, но погиб сам.

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