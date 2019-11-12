Южно-Сахалинск, , 08:06 — REGNUM На Сахалине создадут детский круглогодичный лагерь, который сможет принимать до 500 детей за одну смену. Новое учреждение будет создано на базе социально-реабилитационного центра «Чайка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Министерство социальной защиты населения области уже разработало проект нового лагеря. После прохождения всех необходимых процедур по аудиту и согласованию начнутся поиски ресурсов. Дети из малоимущих семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации получат путёвки в новый лагерь бесплатно, остальные юные сахалинцы и курильчане получат компенсации.

Общий объём финансирования социальной сфера на Сахалине в 2020 году составит 25,2 млрд рублей. Это на 5,5 млрд больше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, более 500 детей Камчатки за год лишились возможности отдохнуть в лагерях. Количество мест в лагерях полуострова за год сократилось более чем на 0,5 тыс.