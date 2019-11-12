Амстердам, , 07:59 — REGNUM В Голландии обнародованные данные, указывающие на рост популярности в стране элетромопедов. Ассоциация вело‑ и автопромышленности сообщает, что в первые десять месяцев с.г. 14,7% всех проданных мопедов были электрическими моделями.

В 2018 их доля в общей продаже составляла 9,1%. Всего в этом году по октябрь продано 6.407 элетромопедов.

Т.о., электрификация мопедов опережает электрификацию автомобилей. Среди проданных автомобилей доля электромобилей составляет около 9%.

Особенной популярностью элетромопеды пользуются в Амстердаме. Здесь доля элетромопедов составляет около 25% от общего числа, в то время как в других больших городах она составляет около 10%. По мнению Ассоциации вело‑ и автопромышленности, это связано с тем, что в Амстердаме в 2017 г. учреждена экологическая зона, куда закрыт доступ старым дизельным мопедам.