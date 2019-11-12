Пермь, , 07:54 — REGNUM В Пермском крае детям, имеющим проблемы со слуховым органом, начнут устанавливать протезы для улучшения слуха. Ранее такую методику применяли в регионе только в отношении взрослых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Для того, чтобы местные врачи освоили новую методику, их научат устанавливать протезы слуховых косточек детям. В программу обучения вошли санирующие операции, которые проводятся при хроническом отите по показаниям детям любого возраста; тимпанопластика (восстановление целостности барабанной перепонки) пациентам с наиболее сложными клиническими случаями.

У частниками обучения станут около 40 врачей. Многолетним опытом с пермскими педиатрами и оториноларингологами поделится доктор медицинских наук Олег Наумов.