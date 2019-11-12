Нью-Дели, , 08:56 — REGNUM Наследник престола Соединённого королевства принц Чарльз обсудит проблемы изменения климата и методы борьбы со стихийными бедствиями с индийскими метеорологами. Об этом 11 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В ходе своего официального визита в Индию принц Чарльз не только встретится с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом, но и посетит Метеорологическое управление Индии, где примет участие в обсуждениях, посвящённых проблеме изменения климата и методам борьбы со стихийными бедствиями. Наследник престола Соединённого королевства также посетит сикхскую гурудвару (молельный дом), что станет символом признания огромного вклада сикхского сообщества в развитие Великобритании.

Напомним, что принц Чарльз прибудет в Индию с двухдневным визитом 13 ноября. Данная поездка станет десятым визитом британского лидера в южноазиатское государство. Предыдущий визит в Индию принца Чарльза с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской, состоялся в ноябре 2017 года.