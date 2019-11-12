Пермь, , 07:40 — REGNUM В Перми в суд обратилось министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона, которое требует изъять земельный участок под жилым домом по ул. Окулова. На участке власти намерены реализовать инфраструктурный проект, сообщают СМИ.

По данным издания «Коммерсантъ», в доме зарегистрировано 50 жильцов-собственников. Краевые власти оценили выкуп жилплощади в 24 млн рублей, но ряд жителей отказался продавать квадратные метры, и сейчас идет изъятие.

Ответчики являются участниками общей долевой собственности на земельный участок и жилой дом, расположенный на нем. Площадь территории составляет 1,6 тыс. кв. метров, здания — 308,2 кв. метра. Объекты подлежат изъятию на основании распоряжения правительства Пермского края, отмечает business-class.su.

Краевая власть просит изъять доли ответчиков на землю и дом и определить возмещение за изымаемое имущество.

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