Сринагар, Индия, , 08:55 — REGNUM С 12 ноября в индийском Джамму и Кашмире было частично восстановлено движение железнодорожного транспорта. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Официальные представители кашмирского отделения министерства железнодорожного транспорта Индии подчеркнули, что в связи с относительной стабилизацией ситуации в регионе полиция Джамму и Кашмира теперь может обеспечить безопасное движение поездов в кашмирской долине. В период с 10 утра до 3 вечера будут функционировать пассажирские железнодорожные перевозки по маршруту Сринагар — Барамула — Сринагар.

Напомним, что движение железнодорожного транспорта в регионе было полностью свернуто 5 августа, когда правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир.