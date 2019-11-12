Магнитогорск, Челябинская область, , 07:27 — REGNUM В Магнитогорске скорая помощь финансируется на хорошем уровне. Об этом журналистам сообщила первый челябинский вице-губернатор Ирина Гехт.

Скорая помощь Mos.ru

По её словам ситуация удовлетворительна и в плане укомплектования кадрами, и обеспечения транспортом, и по зарплате. С 2019 года скорая помощь финансируется очень хорошо, заявляет чиновница.

«Мы с этого года очень хорошо финансируем скорую медицинскую помощь», — отметила Гехт.

Она также добавила, что нагрузка на сотрудников станции в Магнитогорске снизилась. Если раньше ежегодно они совершали 2,5 тыс. выездов, то теперь — 1,5 тыс. Это связано с появлением неотложной помощи, которой отошла часть функций. Но несмотря на снижение нагрузки финансирование службы и собственно зарплаты остаются на должном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, медики местной скорой помощи неоднократно заявляли о снижении своих зарплат. В ходе проверки чиновники выяснили, что зарплаты не понижались, упали лишь доплаты. Надбавку за работу в ночное время решено повысить с 20% от оклада до 50%.

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