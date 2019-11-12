Санкт-Петербург, , 07:22 — REGNUM Историк Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, которого обвинили в жестоком убийстве аспирантки, оценил условия содержания в СИЗО, сообщил 11 ноября в своём блоге глава городской Общественной наблюдательной комиссии Александр Холодов.

«Никто меня не бьёт… Всё спокойно, достойно… Сотрудники корректны… Условия содержания достойны», — сказал Соколов.

Отмечается, что во время встречи обвиняемый пожаловался на отсутствие очков, поскольку не может без них читать. Также он попросил принести ему литературу.

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Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил аспирантку 7 ноября, а в ночь на 9 ноября расчленил её тело, чтобы скрыть следы преступления. Ранее Октябрьский районный суд Петербурга заключил доцента под стражу до 8 января 2020 года.

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