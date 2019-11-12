Чердынь, Пермский край, , 07:19 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор бывшему водителю ФГУП «Почта России» осуждён за присвоение почти 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, весной 2018 года, получив инкассаторские сумки, он инсценировал ограбление. В сумках находилось 1,5 млн рублей, которые следовало передать начальникам отделений почтовой связи Чердынского района для выплаты пенсий населению. Однако экс-водитель сошел с маршрута, в безлюдном месте открыл сейф и похитил 459 тыс. рублей. Чтобы замести следы преступления, мужчина инсценировал вооруженное нападение.

Суд назначил бывавшему полтора года лишения свободы условно, с испытательным сроком в полтора года. Ущерб возмещен полностью. Приговор вступил в законную силу.