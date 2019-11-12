Губаха, Пермский край, , 07:09 — REGNUM В Губахе Пермского края задержан 19-летний местный житель за дебош в отделе полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, он разбил нос полицейскому.

По факту насилия в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело. Примечательно, что ранее пермяк уже привлекался к уголовной ответственности по этой же статье — части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, когда в отношении пьяного молодого человека составляли административный протокол, то парень ударил головой в лицо сотрудника патрульно-постовой службы. В результате сотрудник полиции получил перелом костей носа.

В настоящее время дебошир взят под стражу.