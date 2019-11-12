Белогорск, Амурская область, , 07:23 — REGNUM Решением белогорского суда здание общежития, принадлежавшего военному заводу ЦАРЗ-19, передано в муниципальную собственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Общежитие, принадлежавшее закрытому военному заводу, было включено в конкурсную массу предприятия-банкрота и подлежало реализации при том, что в нём проживало 50 человек. Глава города Белогорска Станислав Мелюков, отметил, что вопрос о передаче объекта в муниципальную собственность встал в связи с многочисленными жалобами жителей на прохождение отопительных сезонов, перебои с электроснабжением, получением коммунальных услуг при систематической оплате счетов.

«Город готов принять здание в муниципальную собственность, придать ему статус жилого и обеспечить право его жителей жить там на абсолютно законных основаниях», — рассказал глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, приамурский город Белогорск сильно пострадал во время летнего наводнения: жителям города приходилось передвигаться по улицам не иначе, как на лодке.