Москва, , 06:53 — REGNUM В Москве 12 ноября ожидается небольшая облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха от +5 °С до +7 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ночью может похолодать до — 1 °C.

Ветер юго-западный, западный, 6—11 м/с.

В Подмосковье днём температура воздуха будет от +3 °С до +8 °С. Ночью в некоторых районах она может понизиться до — 2 °C.

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